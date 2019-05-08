(Görüntülü) Ordu’da yıldırım düşen evin çatısı yandı
ORDU’nun Perşembe ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu evin çatısı alev aldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olay, dün gece saatlerinde Perşembe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Sağanak yağmurla...
08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:18
ORDU’nun Perşembe ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu evin çatısı alev aldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olay, dün gece saatlerinde Perşembe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Sağanak yağmurla birlikte Salih Gündüz’e ait evin çatısına yıldırım isabet etti. Çatı bir anda alev aldı. Vatandaşların durumu haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Olay sırasında kimsenin bulunmadığı evde maddi hasar oluştu.
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