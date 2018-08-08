Cem TURSUN () - Ordu'da sel felaketinde tonlarca fındık denize aktı. Ordu'da felakete neden olan sel tonlarca fındığın denize akmasına neden oldu. Fatsa'da denize akan fındıklar açıkta birikti. Bir adacığı andıran fındıklar ilginç görüntü oluşturdu. Aşırı yağışın en fazla etkilediği bölgelerden Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, ilçede 30 tona yakın fındığın sel sularıyla Karadeniz'e aktığını açıkladı. Görüntü Dökümü
(Görüntülü)Ordu'da tonlarca fındık denize aktı
Cem TURSUN () - Ordu'da sel felaketinde tonlarca fındık denize aktı. Ordu'da felakete neden olan sel tonlarca fındığın denize akmasına neden oldu. Fatsa'da denize akan fındıklar açıkta birikti. Bir adacığı andıran fındıklar ilginç görüntü...
08 Ağustos 2018 Çarşamba 19:44
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