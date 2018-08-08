ORDU'DA SEL FELAKETİ - 7
(Görüntülü) ORDU'DA SEL FELAKETİ - 7
ORDU'DA SEL FELAKETİ - 7
08 Ağustos 2018 Çarşamba 19:46
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