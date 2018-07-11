(Görüntülü) Ordu'da denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

ORDU'nun Gülyalı ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi, vatandaşlar ve kurtarma ekipleri tarafından denizden çıkarılarak hastaneye götürüldü.Olay, Gülyalı ilçesinde Ordu-Giresun Havalimanı mendireği yanında meydana geldi. Denize giren Ekin D., Özenç D., Yeliz D. ile Begüm K. boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından ilk önce denizden çıkarılan Ekin D. ile Özenç D., çeşitli hastanelere götürüldü. Akıntıya kapılarak balçıklı bölgede kaybolan Yeliz D. ile Begüm K' yı ise, ihbar üzerine bölgeye gelen AFAD, İtfaiye, dalgıçlar, gönüllü kurtarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından denizde bir süre arandı. Sahil Güvenlik Helikopteri de bölgeye gelerek havadan arama-kurtarma çalışmasına katılırken Yeliz D. ile Begüm K. dalgıçlar tarafından bulunarak ambulansla hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.