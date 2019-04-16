Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
İmamoğlu, AKP'nin iddiasını belge ile çürüttü
İmamoğlu, AKP'nin iddiasını belge ile...

(Görüntülü) Ölü bulunan Hayriye hemşirenin kocasının da cesedi bulundu

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde geçen hafta Dicle Nehri kıyısında cesedi bulunan ve boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldüğü iddia edilen hemşire Hayriye Arıca'nın (31) kocası Burhan Arıca (33) da ölü bulundu. Hasankeyf...

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde geçen hafta Dicle Nehri kıyısında cesedi bulunan ve boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldüğü iddia edilen hemşire Hayriye Arıca'nın (31) kocası Burhan Arıca (33) da ölü bulundu.

Hasankeyf ilçesindeki Dicle Nehri kenarında 8 Nisan günü cesedi bulanan Hayriye Arıca'nın ölümüyle ilgili jandarma ekipleri, çalışma başlattı. Hayriye Arıca'nın ailesi kızlarının, eşi tarafından öldürüldüğüne dair ihbarda bulunurken, Burhan Arıca'nın ailesi ise yetkililerden kayıp olan oğullarının bulunması için yardım talebinde bulundu. AFAD ekipleri, Burhan Arıca'nın ailesinin talebi üzerine Dicle Nehri bölgesinde arama çalışması başlattı. Ekipler, bugün Hayriye Arıca'nın cesedinin bulunduğu bölgeye 1 kilometre uzaklıkta bulunan Hasankeyf'e bağlı Irmak köyü yakınlarında Burhan Arıca'nın cesedini buldu. 1 çocuk babası Burhan Arıca'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328