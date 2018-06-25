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(Görüntülü) Okulun yakıt tankı, değişim sırasında alev aldı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, doğalgaz sistemine geçilecek olması nedeniyle yakıt tankının kaynakla kesilerek kaldırılmak istendiği sırada, tankta kalan yakıt alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay öğleden sonra, Gebze...

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, doğalgaz sistemine geçilecek olması nedeniyle yakıt tankının kaynakla kesilerek kaldırılmak istendiği sırada, tankta kalan yakıt alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay öğleden sonra, Gebze Pelitli Mahallesi'nde bulunan Halil Çelik Ortaokulu'nda meydana geldi. Doğalgaz sistemine geçilecek olması nedeniyle okulun kalorifer dairesinde bulunan yakıt tankının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kaynakla kesim yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar tankın içerisindeki az miktardaki yakıtı tutuşturdu. Okulun kalorifer dairesinden dumanlar yükselirken, olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Kalorifer dairesinde çalışma yapan bir işçi ise dumanlar nedeniyle simsiyah olurken, yaralanan olmadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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