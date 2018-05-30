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(Görüntülü) Okulları soyan 5 kişilik çete çökertildi

Tolga YANIK KONYA,() Konya'da okullardan hırsızlık yapan 3'ü 18 yaşındakin küçük 5 kişi, polisin operasyonu sonucu yakalandı. Şüphelilerden 17 yaşındaki İ.K.'nın 17 farklı suçtan hakkında yakalama kararı olduğu belirtildi. Konya...

Tolga YANIK KONYA,() Konya'da okullardan hırsızlık yapan 3'ü 18 yaşındakin küçük 5 kişi, polisin operasyonu sonucu yakalandı. Şüphelilerden 17 yaşındaki İ.K.'nın 17 farklı suçtan hakkında yakalama kararı olduğu belirtildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde ve Çumra ilçesindeki okullarda son bir ay içerisinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, bunun üzerine okullardaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin kar maskesi taktığını tespit eden polis, kameralardan yola çıkarak şüphelilerin hırsızlık olaylarında kullandıkları hafif ticari aracın plakasıın belirledi. Plakadan yola çıkan polis, operasyon için harekete geçti. Şüphelilerin evlerine yapılan baskında Mesut Ş. (38), Sinan K. (20), D.K. (14), M.Ç. (16) ve İ.K. (17) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda okullardan çaldıkları 12 adet dizüstü bilgisayar ve 600 lira para ile kar maskeleri, fotoğraf makinası, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tüfek, bu silahlara ait çok sayıda fişek ve bir adet motosiklet ele geçirildi. Şüphelilerden İ.K.'nın 17 farklı suçtan da hakkında yakalama kararı olduğu belirtildi. Şüpheliler, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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