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(Görüntülü) Okul yanındaki uyuşturucu imalathanesine polis baskını

BOLU'da, okul yakınındaki uyuşturucu imalathanesine drone destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 397 kilo uyuşturucu yapımında kullanılan etken madde ile 38 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Operasyon anları...

BOLU'da, okul yakınındaki uyuşturucu imalathanesine drone destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 397 kilo uyuşturucu yapımında kullanılan etken madde ile 38 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Operasyon anları saniye saniye görüntülendi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Paşaköy Mahallesi D-100 Karayolu kenarında tek katlı bir evin uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığını tespit etti. Yanıbaşında bir ortaokul bulunan eve polis ekipleri drone destekli operasyon düzenledi. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, evde bulunan 3 kişiyi etkisiz hale getirdi. Evde yapılan aramalarda uyuşturucu yapımında kullanılan çok sayıda ekipman bulundu. Ayrıca 397 kilo katı ve sıvı halde uyuşturucu yapımında kullanılan etken madde ve 38 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu yapımında kullanılan 397 kilo maddeden 200 kilogram uyuşturucu madde üretilebileceği öğrenildi. Evde kurulan imalathanede uyuşturucu üretimi yapan R.Y. (46), İ.A. (69) ve Ö.V. (38) ile şehir dışında bulunan A.Ç. (37) gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
 

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