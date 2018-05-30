(Görüntülü) Oğluyla yolun karşısına geçmek isteyen kadın otomobil altında kaldı

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ() Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında oğlu ile yolun karşısına geçmek isteyen anne Gonca Tekin (30) otomobilin altına kalarak can verdi. Kaza, Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Hasan Tahsin Bulvarı'nda üzerinde meydana geldi. Oğlu Ebubekir (5) ile yolun karşısına geçmeye çalışan Gonca Tekir'e, plakası belirlenmeyen ve kaza sonrası kaçan Audi marka otomobil çarptı. Kazanın şiddeti ile havaya savrulan anne Gonca Tekir, yolun orta şeridinde seyreden 38 UC 968 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kaza anında arka taraftan seyreden 06 GA 9226 plakalı otomobil ise Gonca Tekir'e çarpmamak için refüje çıktı. Yaşanan kazada talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı oğlu Ebubekir ise ,Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanan kaza sonrası kayıplara karışan otomobilin sürücüsünü bulmak için araştırma başlattı. Olay yerine gelen kazazede yakınları ise sinir krizi geçirdi.