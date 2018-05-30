Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi
Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama
İstanbul'un Fethi kutlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek
'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek

(Görüntülü) Oğluyla yolun karşısına geçmek isteyen kadın otomobil altında kaldı

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ() Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında oğlu ile yolun karşısına geçmek isteyen anne Gonca Tekin (30) otomobilin altına kalarak can verdi. Kaza, Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Hasan Tahsin Bulvarı'nda üzerinde...

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ() Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında oğlu ile yolun karşısına geçmek isteyen anne Gonca Tekin (30) otomobilin altına kalarak can verdi. Kaza, Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Hasan Tahsin Bulvarı'nda üzerinde meydana geldi. Oğlu Ebubekir (5) ile yolun karşısına geçmeye çalışan Gonca Tekir'e, plakası belirlenmeyen ve kaza sonrası kaçan Audi marka otomobil çarptı. Kazanın şiddeti ile havaya savrulan anne Gonca Tekir, yolun orta şeridinde seyreden 38 UC 968 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kaza anında arka taraftan seyreden 06 GA 9226 plakalı otomobil ise Gonca Tekir'e çarpmamak için refüje çıktı. Yaşanan kazada talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı oğlu Ebubekir ise ,Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanan kaza sonrası kayıplara karışan otomobilin sürücüsünü bulmak için araştırma başlattı. Olay yerine gelen kazazede yakınları ise sinir krizi geçirdi.

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325