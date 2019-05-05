(Görüntülü) Oğlunun yıl sonu gösterisine yetişmek isterken TIR'ın altında kalmış

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, yolun karşısına geçmek isterken, mermer yüklü TIR'ın çarpması sonucu altında kalarak, yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Özbek Zeinap Karasukova'nın, oğlu 5'inci sınıf öğrencisi Aziz'in yıl sonu gösterisine yetişmek için acele ettiği ortaya çıktı. Kaza, dün akşam saatlerinde, Konyaaltı ilçesi batı çevre yolunda meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan Özbekistan uyruklu Zeinap Karasukova, iddiaya göre, üst geçidi kullanmayıp, karşıya geçmek için bir anda yola fırladı. Bu sırada 32 FK 311 plakalı mermer yüklü TIR'la Sarısu kavşağından Burdur yönüne giden Muhsin Uysal, frene basarak, manevra yapsa da Karasukova'ya çarptı. KULAĞINDA KULAKLIK VARMIŞ Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisler, çevrede güvenlik şeridi oluşturup, trafiği kontrole alırken, itfaiye ekibi ise Zeinap Karasukova'nın parçalanan bedenini tekerlerin arasından çıkarmak için çaba sarf etti. Polis, kaza anında olay yerinde bulunan görgü tanığı ve TIR sürücüsü Uysal'ın ifadesine başvurdu. Görgü tanığı ve Uysal, kadının kulağında kulaklık takılı olduğunu ve TIR'ın geldiğini fark etmediğini öne sürdü. Zeinap Karasukova'nın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Cenazeyi teslim almak için morg önünde bekleyen eşi ve aile yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. OĞLUNUN GÖSTERİSİNE GİDİYORMUŞ Öte yandan Zeinap Karasukova'nın, 5'inci sınıfta okuyan oğlu Aziz'in yıl sonu gösterisine yetişmek için iş yerinden izin aldıktan sonra yola çıktığı ve aceleyle törene yetişmeye çalıştığı öğrenildi.