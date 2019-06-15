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(Görüntülü) Oğlu ve gelini tarafından sokağa atılan çiftin dramı

ADANA'da oğlu ve gelini tarafından sokağa atıldıklarını öne süren Celal (63) ve Rahime Soykuzugüdenli (63) çifti, bir inşaata sığındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlileri, çiftin uygun bir eve yerleştirileceğini...

ADANA'da oğlu ve gelini tarafından sokağa atıldıklarını öne süren Celal (63) ve Rahime Soykuzugüdenli (63) çifti, bir inşaata sığındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlileri, çiftin uygun bir eve yerleştirileceğini söyledi.

Celal ve Rahime Soykuzugüdenli çifti, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce oğullarının yanına taşındı. Bir süre sonra çift, oğullarına, gelinlerinin kötü davrandığını söyledi. İddiaya göre oğulları, çifti evde istemedi. Bunun üzerine Soykuzugüdenli çifti, eşyalarını bir kamyonete yükleyerek Seyhan ilçesinde, inşaat halindeki bir apartmanın giriş katına sığındı. Çiftin yardımına çevre esnafı koştu. Soykuzugüdenli çiftine yiyecek veren esnaf, durumu polise bildirdi.

Yürümekte zorluk çektiğini belirten Celal Soykuzugüdenli, oğlu ve gelini tarafından sokağa atıldığını söyleyerek, "Şu halimize bakın, onlardan biraz destek istedik. Yaşlıyız, ben yürüyemiyorum, eşim hasta. Bu halimizde bizi sokağa attılar. Babalar günü yaklaşıyor, böyle bir zamanda bir insan babasının annesini sokağa atar mı? Buradan gençlere sesleniyorum, anne ve babanızın kıymetini iyi bilin" diyerek gözyaşı döktü.

Rahime Soykuzugüdenli ise, eşine piknik tüpü ile yaptığı çayı ikram ettikten sonra, "Gelinimizi bize çok kötü davranıyor. O hakaretleri kaldıramadık. Oğluma söyledim, o da bir şey yapmadı" dedi. Gelen polis ekipleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlilerine haber verdi. Bakanlık görevlileri, Soykuzugüdenli çiftinin, uygun bir eve yerleştirileceği bilgisini verdi.

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