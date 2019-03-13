Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY'nin Brüksel'den İstanbul'a gelen uçağı acil durum deklere etti
THY uçağı acil durum deklere...
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği raporu açıklandı
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği...
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu anlar yaşadı
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu...

(Görüntülü) Oğlu bıçaklı saldırıda yaralanan anne: Yavrum ne olur gözünü aç

KARAMAN'da çay ocağı işleten Şevket Ozan Gülke (31), tartıştığı kimliği belirsiz 2 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Oğlunu kanlar içinde gören Nevin Gülke, elini tutarak, ''Oğlum, yavrum ne olur gözlerini aç, Ozan'ım''...

KARAMAN'da çay ocağı işleten Şevket Ozan Gülke (31), tartıştığı kimliği belirsiz 2 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Oğlunu kanlar içinde gören Nevin Gülke, elini tutarak, ''Oğlum, yavrum ne olur gözlerini aç, Ozan'ım'' diyerek ağladı. 

Olay, saat 11.45 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş merkezi içinde çay ocağı işleten Şevket Ozan Gülke, iş yeri önünde kimliği belirsiz 2 kişiyle konuştuğu sırada aralarında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Gülke, kaçıp bitişikteki iş merkezine sığındı. Peşinden gelen 2 kişi, Gülke'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Çevredekiler ise Gülke'yi bir sandalyeye oturtup, kanayan yerlerine tampon yapmaya çalıştı.

KOVALANAN OĞLUNUN PEŞİNDEN GİTTİ

Çay ocağında otururken, oğlunun iş yeri önünde konuştuğu kişiler tarafından kovalandığını gören ve peşlerinden giden anne Nevin Gülke, kanlar içinde bulduğu Şevket Ozan Gülke'nin elini tutup, ''Oğlum, yavrum ne olur gözlerini aç, Ozan'ım'' diyerek ağladı. Yaralı Gülke, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328