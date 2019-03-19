(Görüntülü) Obezite hastası, evinden yangın merdiveni ile çıkarıldı
ADANA'da kilosu nedeniyle hastaneye gidemeyen obezite hastası Yeter Temel (60), Cankur ekipleri tarafından 3'üncü kattaki evinin balkonundan merdivenli itfaiye aracı ile çıkarılıp, ambulansla hastaneye götürüldü. Merkez Yüreğir ilçesi,...
19 Mart 2019 Salı 15:13
ADANA'da kilosu nedeniyle hastaneye gidemeyen obezite hastası Yeter Temel (60), Cankur ekipleri tarafından 3'üncü kattaki evinin balkonundan merdivenli itfaiye aracı ile çıkarılıp, ambulansla hastaneye götürüldü. Merkez Yüreğir ilçesi, Kışla Mahallesi 4334 Sokak'ta yaşayan obezite hastası Yeter Temel, rahatsızlandı. 150 kilo ağırlığındaki Temel, 3'üncü kattaki evinden inemediği için hastaneye gidemedi. Bunun üzerine kadının eşi Kenan Temel, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiyenin Cankur ekibi, Yeter Temel'i merdivenli kurtarma aracı ile evinin balkonundan alarak dışarı çıkardı. Temel, sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.
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