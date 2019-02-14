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(Görüntülü) Nusaybin'de polis yürüyüşe izin vermedi: 1 gözaltı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, açlık grevindeki HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek vermek amacıyla yürümük isteyen, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu gruba polis izin vermeyince, kısa süreli gerginlik yaşandı. Olayla ilgili...

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, açlık grevindeki HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek vermek amacıyla yürümük isteyen, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu gruba polis izin vermeyince, kısa süreli gerginlik yaşandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakınları ve avukatlarıyla görüştürülmediği iddiasıyla başlattığı açlık grevine destek vermek amacıyla Nusaybin'de aralarında HDP milletvekilleri Hasan Özgüneş, Hüseyin Kaçmaz, Nuran İmir, Pero Dündar, Ebru Günay ve Tuma Çelik'in de olduğu grup, HDP İlçe Başkanlığı önünde toplanarak yürümek istedi. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Mardin Valiliği'nce kent genelinde 13- 27 Şubat tarihleri arasında her türlü eylem, etkinlik, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi ve stant kurma gibi etkinliklerin yasak kararı olduğunu hatırlattığı gruptan dağılmalarını istedi. Yürümekte ısrar etmek isteyen grup ile polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Olayda 1 kişi gözaltına alınırken, gruptakiler dağıldı.

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