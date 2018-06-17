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(Görüntülü) Nurdağı'nda otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, iki otomobilin kafa kafa çarpıştığı kazad, Nevzat (59) ile Sultan Kısacık (55) çifti yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 6'ncı kilometresindeki...

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, iki otomobilin kafa kafa çarpıştığı kazad, Nevzat (59) ile Sultan Kısacık (55) çifti yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 6'ncı kilometresindeki İçerisu mevkiinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Nevzat Kısacık yönetimindeki 27 GF 365 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Doğan Can Karaarmut (60) yönetimindeki 31 TV 737 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Nevzat Kısacık ile eşi Sultan Kısacık olay yerinde hayatını kaybetti, her iki araçta bulunan Erhan Kısacık (29), Lütfiye Kısacık (25), Şule Kısacık (12), Doğan Can Karaarmut, Nahide Karaarmut (50) Mehmet Karaarmut (25) ve Suzan Karaarmut (32) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere götürüldü. Acı haberi alıp, kaza yerine gelen ölen Kısacık çiftinin yakınları sinir krizi geçirdi. Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır da olay yerine gelerek bilgi aldı. Nevzat ve Sultan Kısacık'ın cesetleri otopsi için morga kondu.

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