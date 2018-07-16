Kadir ÇELİK -Kamera-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, boş arazide park halinde bulunan hurda minibüs bilinmeyen nedenle alev alarak yandı. Yavuz Selim Mahallesi'nde, boş arazide park halinde bulunan Hacı Yener'e ait plakasız minibüs, dün akşam saatlerinde alev alarak yanmaya başladı. Minibüsten yükselen alevler, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Minibüsün demir yığınına döndüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
(Görüntülü) Nurdağı'nda hurda minibüs yandı
Kadir ÇELİK -Kamera-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, boş arazide park halinde bulunan hurda minibüs bilinmeyen nedenle alev alarak yandı. Yavuz Selim Mahallesi'nde, boş arazide park halinde bulunan Hacı Yener'e ait plakasız...
16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:02
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