Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, dört ayrı tarlada çıkan ve kısa sürede etkili olan yangınlarda, 230 dönüm anız yandı. Yangın, dün akşam saatlerinde Nurdağı ilçe merkezine 20 kilometre uzakta bulunan Sakçagözü Mahallesi kırsalında meydana geldi. Bilinmeyen nedenle dört ayrı tarlada çıkan yangın rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri, orman işletme arasözleri, iş makineleri ile çevre sakinlerinin traktörleriyle müdahalesiyle kontrol altına alındı. Jandarma anızı yakanların tespit edilmesi için çalışma başlattı.
(Görüntülü)NURDAĞI'NDA 230 DÖNÜM ANIZ YANDI
Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, dört ayrı tarlada çıkan ve kısa sürede etkili olan yangınlarda, 230 dönüm anız yandı. Yangın, dün akşam saatlerinde Nurdağı ilçe merkezine 20 kilometre uzakta bulunan...
03 Temmuz 2018 Salı 14:19
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