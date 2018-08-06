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(Görüntülü) Nöbette tüfeğinin kazara ateş almasıyla vurulan er, toprağa verildi

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), () - ANKARA'da vatani görevini yaparken, nöbet sırasında tüfeğinin kazaen ateş alması sonucu vurularak, yaşamını yitirdiği öne sürülen Piyade Er Vakkas Şahin'in (22) cenazesi, memleketi Adıyaman’ın...

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), () - ANKARA'da vatani görevini yaparken, nöbet sırasında tüfeğinin kazaen ateş alması sonucu vurularak, yaşamını yitirdiği öne sürülen Piyade Er Vakkas Şahin'in (22) cenazesi, memleketi Adıyaman’ın Besni ilçesinde toprağa verildi.

Ankara Merkez Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Piyade Er Vakkas Şahin, iddiaya göre, nöbet tuttuğu kulübede tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurularak, hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi, Ankara Adli Tıp morguna gönderildi. Adli Tıp'taki incelemenin ardından bugün morgdan alınan Şahin’in cenazesi, uçakla Adıyaman’a getirildi. Vakkas Şahin için Besni'deki Mustafa Baba Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, Şahin’in ailesi, yakınları ve askeri erkan katıldı. Cenaze töreninde uzun süre gözyaşı döken baba Mahmut Şahin ve anne Zeliha Şahin, ayakta durmakta güçlük çekti. Vakkas Şahin’in cenazesi, kılınan namazın ardından Eğerli Kocapirli mezrasındaki aile mezarlığında toprağa verildi. 

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