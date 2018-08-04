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(Görüntülü) Nizip'e şehit ateşi düştü

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz’ın (27) acı haberi, memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesindeki ailesine...

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz’ın (27) acı haberi, memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesindeki ailesine ulaştı.

​Özel Harekat polisi Recep Emre Yılmaz'ın şehit olduğu haberi, memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde oturan ailesine Nizip Kaymakam Vekili Bünyamin Bilgin ile İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman tarafından verildi. Baygınlık geçiren anne Havva Yılmaz'a sağlık ekipleri müdahale etti. Babasının vefat ettiği belirtilen şehit Yılmaz'ın ailesinin evine Türk bayrakları asıldı. Ev, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı. 

Nişanlı olan, 2 kardeşinden birinin de Şanlıurfa'da polis memuru olduğu belirtilen şehit polis memuru Recep Emre Yılmaz'ın cenazesi, ikindi vakti ilçede bulunan Hatice Kübra Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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