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(Görüntülü) Niğde’de inşaatta kalıp çöktü: 1 işçi ağır yaralı

Ali KADI/NİĞDE, ()-NİĞDE’de 16 katlı bir inşaatın çatısında beton atma sırasında kalıbın çökmesi sonucu 1 işçi ağır yaralandı. Olay, Niğde-Bor yolu üzerinde bir inşaatta meydana geldi. İnşaat işçisi Murat Polat (23), çatı...

Ali KADI/NİĞDE, ()-NİĞDE’de 16 katlı bir inşaatın çatısında beton atma sırasında kalıbın çökmesi sonucu 1 işçi ağır yaralandı.

Olay, Niğde-Bor yolu üzerinde bir inşaatta meydana geldi. İnşaat işçisi Murat Polat (23), çatı katında beton atılması sırasında kalıpların çökmesi sonucu göçük altında kaldı Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, kalıp altında sıkışan işçiyi kısa sürede çıkardı. Vücudunda çeşitli kırıklar olan işçi, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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