(Görüntülü) Niğde merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı
NİĞDE merkezli 3 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik yapılan operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Niğde Kaçakçılık ve Organize Şubesi (KOM) ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; internet...
17 Temmuz 2018 Salı 15:45
NİĞDE merkezli 3 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik yapılan operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Niğde Kaçakçılık ve Organize Şubesi (KOM) ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan, banka hesaplarını kullandıran kişilere yönelik Niğde, Kayseri ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Ali Rıza Ç., Ali Can A., Mehmet K., Ayhan A., Çağlar Ö., Aykut G., Tamer Y. ve İslam Y. gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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