(Görüntülü) Niğde merkezli defineci operasyonu: 5 gözaltı
NİĞDE merkezli 3 ilde izinsiz kazı yapıp, define arayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, izinsiz kazı yapıp, define...
02 Mayıs 2019 Perşembe 11:30
NİĞDE merkezli 3 ilde izinsiz kazı yapıp, define arayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, izinsiz kazı yapıp, define arayan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Niğde merkezli, Nevşehir ve Kayseri'de düzenlenen, 'Hilti' adı verilen operasyonda, İ.S., F.B., S.Ö., A.S., ve H.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 34 fişek, kazı yapmaya yarayan iş aletleri, metal dedektörü, elle çizilen kroki, cam kavanoz içerisinde cıva olduğu değerlendirilen madde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen halka, vazo ve 4 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.