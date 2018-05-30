Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi
Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama
İstanbul'un Fethi kutlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek
'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek

(Görüntülü) Niğde'de durdurulan araçta 500 gram esrar ile geçirildi

Ali KADI/NİĞDE,() NİĞDE'de durdurulan araçta 500 gram esrar ile geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Ulukışla Eminlik uygulama noktasında 68 DF 485 plakalı...

Ali KADI/NİĞDE,() NİĞDE'de durdurulan araçta 500 gram esrar ile geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Ulukışla Eminlik uygulama noktasında 68 DF 485 plakalı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada bagaj içine zulalanmış 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Selim E.(21), Sinan A. (25) ve İsmail Y. (31) gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325