Ali KADI/NİĞDE,() NİĞDE'de durdurulan araçta 500 gram esrar ile geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Ulukışla Eminlik uygulama noktasında 68 DF 485 plakalı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada bagaj içine zulalanmış 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Selim E.(21), Sinan A. (25) ve İsmail Y. (31) gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.
(Görüntülü) Niğde'de durdurulan araçta 500 gram esrar ile geçirildi
Ali KADI/NİĞDE,() NİĞDE'de durdurulan araçta 500 gram esrar ile geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Ulukışla Eminlik uygulama noktasında 68 DF 485 plakalı...
30 Mayıs 2018 Çarşamba 17:37
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.