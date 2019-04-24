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(Görüntülü) Niğde'de barda silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE'de barda çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Olay, sabaha karşı Niğde merkez Hıdırlık mevkiinde bulunan barda meydana geldi. Eğlenmek için bara gelen S.D., bilinmeyen nedenle,...

Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE'de barda çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Olay, sabaha karşı Niğde merkez Hıdırlık mevkiinde bulunan barda meydana geldi. Eğlenmek için bara gelen S.D., bilinmeyen nedenle, çalışanlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.D. yanında bulunan tabancayı çıkarıp, çalışanların üzerine ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet ettiği bar çalışanları Ömer Yıldırım (40), Serdar Altın (41), Yasin Can (19), Murat Duyar (41), Fatih Vezir (36) ve Fatih Akpınar (23) yaralandı. Yaralanan 6 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Serdar Altın ve Ömer Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralıdan Fatih Vezir'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis S.D.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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