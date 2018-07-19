(Görüntülü) Niğde'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

NİĞDE'de yeni terminal kavşağında meydana gelen, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.00 sıralarında yeni terminal kavşağında meydana geldi. Sercan Sevindik yönetimindeki 51 EZ 212 plakalı otomobil ile Gökhan Erçoğul yönetimindeki 16 Y 5232 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle orta refüje savrulan otomobilin sürücü Sercan Sevindik hayatını kaybederken, aynı araçtaki Samet Ercol (15) ve Seda Danıştı (28) ile diğer aracın sürücüsü Gökhan Erçoğul, yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.