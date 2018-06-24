Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE'de, oy verme işlemi tamamlandıktan sonra sandık görevlilerince çuvalların getirildiği İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Niğde Adliyesi'nin bodrum katında yangın çıktı. Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri, henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına müdahale ediyor.
(Görüntülü) Niğde Adliyesi'nde yangın (2)
Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE'de, oy verme işlemi tamamlandıktan sonra sandık görevlilerince çuvalların getirildiği İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Niğde Adliyesi'nin bodrum katında yangın çıktı. Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri,...
24 Haziran 2018 Pazar 19:57
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