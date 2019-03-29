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(Görüntülü) Nehre düşen kişi, merdivenle kurtarıldı

ADANA'da, Seyhan Nehri'ne düşen Yalçın S. (45),  çevredekiler tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı.  Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi Regülatör Köprü yakınında meydana geldi. Seyhan Nehri kıyısında...

ADANA'da, Seyhan Nehri'ne düşen Yalçın S. (45),  çevredekiler tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı. 

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi Regülatör Köprü yakınında meydana geldi. Seyhan Nehri kıyısında duran Yalçın S., iddiaya göre dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıyla sürüklenen Yalçın S.'nin yardım çığlığını duyanlar, koşarak nehrin kıyısına geldi. Regülatör Köprü'nün ayaklarına tutunan Yalçın S., çevredekilerin uzattığı merdiven ile sudan çıkarıldı. Yağmurlu ve soğuk hava nedeniyle donma tehlikesi geçiren Yalçın S.'nin ıslanan kıyafetlerini çıkaran polis, çarşaf ile ısıtmaya çalıştı. Titreyen ve konuşmakta zorlanan Yalçın S., olay yerine çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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