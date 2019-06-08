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(Görüntülü) Nehre atlayan kadını, bölgede koyun otlatan çoban kurtardı

ERZİNCAN'da bunalıma girip, köprüden Karasu Nehri'ne atlayarak intihara kalkışan A.C. (35) isimli kadını, bu sırada bölgede koyun otlatan, çoban Orhan İlçi kurtardı. Erzincan- Çağlayan karayolu üzerindeki köprüye gelen 4 çocuk annesi...

ERZİNCAN'da bunalıma girip, köprüden Karasu Nehri'ne atlayarak intihara kalkışan A.C. (35) isimli kadını, bu sırada bölgede koyun otlatan, çoban Orhan İlçi kurtardı. Erzincan- Çağlayan karayolu üzerindeki köprüye gelen 4 çocuk annesi A.C. (35), Karasu Nehri'ne atladı. Bu sırada köprünün yakınında koyun sürüsünü otlatan 5 çocuk babası Orhan İlçi, yüzme bilmemesine karşın suya girdi. İlçi, A.C.'yi yakalayıp, kıyıya çıkarmayı başardı, ardından da yola çıkıp, sürücülerden yardım istedi. ​Bu sırada tesadüfen aracıyla yoldan geçen bir doktor, A.C.'ye müdahale etti. Çağırılan ambulansla A.C., Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ailevi sorunlar nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen A.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Çobanlık yaparak geçimini sağlayan Orhan İlçi, A.C.'nin nehre atladığını görüp, yardımına koştuğunu belirterek, "Arkasından koşarak, suya atladım, akıntıya kapılmadan yakaladım. Nehrin dibi çamurdu ve bir yandan batıyordum, zor bela suyun kenarına çıkardım. Ayıltmaya çalıştım, yoldan geçen doktor yetişti. Eşiyle sorunları varmış, kendisine eziyet ediyormuş" diye konuştu. Çoban İlçi ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

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