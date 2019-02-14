1 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ Adana'da Yeni Arkeoloji Müzesi'nin ikinci etap inşaatında iskele çökmesi sonucu yaralanan işçilerden 2'si ağır 8 işçiden biri götürüldüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Diğer işçilerin ise tedavisi sürüyor.
(Görüntülü) Müze inşaatında iskele çöktü: 1 işçi öldü, 7 işçi yaralı
1 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ Adana'da Yeni Arkeoloji Müzesi'nin ikinci etap inşaatında iskele çökmesi sonucu yaralanan işçilerden 2'si ağır 8 işçiden biri götürüldüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Diğer işçilerin...
14 Şubat 2019 Perşembe 15:20
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