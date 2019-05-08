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(Görüntülü) Muz yüklü kamyondan 2.3 ton kaçak nargile tütünü çıktı

Mustafa ERCAN/MERSİN, ()- MERSİN’de polisin bir kamyonette yaptığı aramada muz kolileri arasında 2 ton 300 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve...

Mustafa ERCAN/MERSİN, ()- MERSİN’de polisin bir kamyonette yaptığı aramada muz kolileri arasında 2 ton 300 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’a yüklü miktarda gümrük kaçağı nargile tütünü götürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Adana'dan İstanbul'a giden kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada, muz kolilerinin arasında toplam 2 ton 300 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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