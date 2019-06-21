Mehmet YİRUN/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, binanın 2'nci katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle evin odalarına ve alt kata sıçramadan söndürüldü. Marmara Ereğlisi'nin Çorlu yolu üzerinde bulunan, 2 katlı apartmanın üst katındaki daire mutfağında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada bahçede oturan ve alevleri gören ev sahipleri, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, yangına müdahale etmeye başladı. Alevler, evin odalarına ve alt kata sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
(Görüntülü) Mutfak yangınını itfaiye söndürdü
Mehmet YİRUN/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, binanın 2'nci katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle evin odalarına ve alt kata sıçramadan söndürüldü....
21 Haziran 2019 Cuma 17:35
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