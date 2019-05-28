(Görüntülü) Muhtarın minibüsü, öğrencilerin gözü önünde taranmış

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde, dün 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı minibüsün, Kırmataş İlkokulu'ndan evlerine gitmek için çıkan öğrencilerin gözü önünde tarandığı ortaya çıktı. Silahlı saldırının ardından oluşturulan özel ekip, 1 şüpheliyi yakalarken, muhtar Hasan (34) ile babası Piresin Bıkmış'ın (57) cenazeleri toprağa verildi. Olay, dün öğle saatlerinde, Hazro'ya bağlı Kırmataş Mahallesi'ndeki ilkokulun önünde meydana geldi. Meşebağları Mahallesi'nin muhtarı Hasan Bıkmış'ın kullandığı 21 BP 956 plakalı minibüs, tabanca ve uzun namlulu silahlarla tarandı. Öğrencilerin okuldan çıkışı sırasında meydana gelen saldırıda Hasan Bıkmış ile babası Piresin Bıkmış hayatını kaybederken, eşi Emine Bıkmış ve oğlu Ahmet Bıkmış (7) yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için jandarma bünyesinde özel ekip oluşturuldu. Mahalledeki çok sayıda kişinin ifadesine başvurulurken, kamera kayıtları incelemeye alındı. Yapılan çalışma sonucu şüphelilerden Kerim İ., yakalanarak, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için de başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. TOPRAĞA VERİLDİLER Öte yandan güvenlik korucusu da olan muhtar Hasan Bıkmış ile babası Piresin Bıkmış'ın cenazeleri, otopsi sonrası yakınlarınca teslim alındı. Baba- oğulun cenazeleri, Meşebağları Mahallesi'nde toprağa verildi. Saldırıdan yaralı kurtulan muhtarın eşi Emine ve oğlu Ahmet Bıkmış'ın tedavilerinin de hastanede sürdürüldüğü belirtildi.