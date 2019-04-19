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(Görüntülü) Muğla'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

MUĞLA'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında çevreyolunun Yenişehir Mezarlığı Mevkii'nde meydana geldi. Hüsnü Demirtaş'ın...

MUĞLA'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında çevreyolunun Yenişehir Mezarlığı Mevkii'nde meydana geldi. Hüsnü Demirtaş'ın (63) kullandığı 48 KZ 235 plakalı otomobil, önünde giden Hasan Kaya'nın kullandığı 48 EJ 798 plakalı minibüsü sollamak istedi. Ancak yandan çarptı. Kontrolden çıkarak, karşı şeride geçen otomobil, Ferit Dalgıç'ın kullandığı 48 E 7994 plakalı beton mikseriyle çarpıştı. Otomobili ezen beton mikseri, yaklaşık 50 metre mesafedeki mezarlığın duvarına çarpıp, durdu. Duvar ile mezarlıktaki 3 ağaç devrildi. Bir yakınının mezarındaki çiçekleri sulayan Döndü Bulut (66), devrilen ağaçlardan birinin altında kalarak, yaralandı. Beton mikserinin ezdiği otomobilin sürücüsü Hüsnü Demirtaş, hayatını kaybederken, beton mikseri sürücüsü Ferit Dalgıç (35) ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneyle kaldırıldı. Ölen Hüsnü Demirtaş'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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