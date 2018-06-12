(Görüntülü) Muğla'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (2)

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, yerleşim yeri yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ula'nın kırsal Karabörtlen Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter, 10 arazöz, 4 tanker, 1 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi. Alevlerin yerleşim yerine yaklaşık 200 metre mesafede olması korkuttu. Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.