(Görüntülü) Muğla'da otobüste çıkan yangın ormana sıçradı (2)

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), () - MUĞLA'nın Marmaris ile Datça ilçeleri arasında, seyir halindeki yolcu otobüsünde, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Yolcular, kısa sürede tahliye edilirken, henüz belirlenemeyen nedenle alev topuna dönen otobüsteki yangın, yakındaki ormanlığa da sıçradı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.