(Görüntülü) Müezzinin otomobili sele kapıldı: Eşi ve annesi öldü (2)

KONYA'dan atandığı Şırnak'a giden müezzin Hüseyin Avni Yavuz'un (38) kullandığı otomobil, Cizre ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel suyuna kapılıp, sürüklendi. Otomobildeki müezzin ve oğlu kurtulurken, eşi ve annesi hayatını kaybetti. Olay, dün gece Cizre'nin Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'dan bir camiye müezzin olarak atandığı Şırnak'a giden Hüseyin Avni Yavuz yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil, şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel suyuna kapıldı. Sürüklenen otomobilin sürücüsü Hüseyin Avni Yavuz ile oğlu Hasan (11) araçtan çıkmayı başardı. Otomobilde mahsur kalıp, sel suyuyla sürüklenen sürücünün eşi Emine (39) ve annesi Gül Nazik Yavuz (56) ise yaşamını yitirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla ölen 2 kadının cesetleri otomobilden 500 metre mesafede bulundu. Cesetler otopsi için morga kaldırılırken, yaralanan baba ve oğlu ise Cizre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan ile İl Müftüsü Ramazan Tolan, Cizre Devlet Hastanesi'nde müezzin Hüseyin Avni Yavuz ile oğlunu ziyaret edip, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. Olayda hayatını kaybeden 2 kadının cesedinin, otopsi sonrası uçakla Ankara'ya, oradan da Kastamonu'ya gönderileceği belirtildi. ÇOK SAYIDA EVİ SU BASTI Öte yandan, Cizre ilçesinde dün gece ağırı yağış nedeniyle Nur, Sur, Cudi, Şah ve Konak mahallelerinde bulunan çok sayıda evi su bastı. Selin meydana geldiği bölgelerde vatandaşlar evlerini temizlerken, Cizre Belediyesi'ne ait iş makineleri de çalışma başlattı. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile AFAD ekipleri ise hasar tespit çalışmalarına başladı. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, aşırı yağışlardan sel felaketinin yaşandığını belirterek, "Hem belediyemiz, hem de devletimizin tüm kurumları emniyet müdürlüğümüz ilçe sağlık müdürlüğümüz, AFAD, Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz hemen vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmak için müdahalelerini yaptılar. Aşırı yağışın meydana geldiği ilk saatlerden itibaren belediyemiz tüm mahallelerde tüm iş makineleri ve ekipleri ile müdahale etti. Bugün Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz ve AFAD ekipleri zararlar tespitleri ediyorlar. Bu afetten dolayı ne yazık ki 2 acı kaybımız oldu" dedi.