(Görüntülü) Motosikletten düşüp öldü

Muammer ŞEN/KARAMAN, () - KARAMAN'da kontrolünden çıkan motosikletinden düşen Hasan Hüseyin Özsu (64), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay saat 14.50 sıralarında Karaman'ın Kurtderesi Köyü yolunda meydana geldi. İddiaya göre ot toplamak için 70 FK 335 plakalı motosikletiyle evinden çıkan Hasan Hüseyin Özay, motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosikletten düşen Özay için yoldan geçen sürücüler, ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hasan Hüseyin Özay yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri, kaza yerinde ve motosiklette parmak izi çalışması yaptı. Özay’ın kesin ölüm nedeni yapılan otopsi ile belirlenecek.