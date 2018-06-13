(Görüntülü) Motosikletli kapkaç güvenlik kamerasında

GAZİANTEP'te, sokakta arkadaşlarıyla sohbet eden bir gencin elindeki cep telefonu, motosikletle yaklaşan A.C.K tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, gençlerin peşinden koşup yakalamaya çalıştığı görülen A.C.K., polis tarafından gözaltına alınıp, tutuklandı. Olay, geçen 4 Haziran'da Düğmeci Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir genç, arkadaşlarıyla sokakta sohbet ederken yanına motosikletle yaklaşan kapkaççı, gencin elindeki cep telefonunu aldı. Gençlerin arkasından koştuğu motosiklet, ara sokaklarda gözden kayboldu. İhbarla çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan polisler, cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan kişinin A.C.K. olduğunu belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, A.C.K.'nin motosikletle yaklaştığı gencin elindeki cep telefonunu aldığı, gençlerin ise arkasından koştuğu görülüyor.