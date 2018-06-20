Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...

(Görüntülü) Motosikletle gezen 3 çocuk kazada yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, gezintiye çıkan 3 çocuğun üzerinde bulunduğu motosiklet korkuluklara çarptı. Yaralanan 3 çocuk tedavi altına alındı. Kaza gece saatlerinde Aziziye Mahallesi 15 Temmuz Anadolu Lisesi kavşağında meydana...

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, gezintiye çıkan 3 çocuğun üzerinde bulunduğu motosiklet korkuluklara çarptı. Yaralanan 3 çocuk tedavi altına alındı.

Kaza gece saatlerinde Aziziye Mahallesi 15 Temmuz Anadolu Lisesi kavşağında meydana geldi. Y.B. (14), 2 arkadaşını da yanına alarak 81 AAF 489 plakalı motosikletle gezintiye çıktı. Y.B.'nin kontrolünden çıkan motosiklet yol kenarında bulunan korkuluklara çarptı. Y.B., T.T. (13) ve E.S. (15) motosikletten yola savrularak yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325