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(Görüntülü) Motosikletin çarptığı İngiliz öldü, 2 kişi yaralandı

  Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), )- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı İngiliz uyruklu John Gerard Thompson (55), öldü. Kazada, motosikletteki 2 kişi de yaralandı. Kaza, saat 02.30 sıralarında,...

 

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), )- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı İngiliz uyruklu John Gerard Thompson (55), öldü. Kazada, motosikletteki 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında, Ölüdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Burak Hacıoğlu (35) yönetimindeki 48 ABB 411 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan İngiliz uyruklu John Gerard Thompson'a çarptı. Fethiye'de tatilini geçiren Thompson ile devrilen motosikletten yola savrulan Hacıoğlu ve arkasındaki Gökçe Özlü, yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelerde kaldırıldı. Durumu ağır olan Thompson, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. 

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Burak Hacıoğlu, jandarma karakoluna götürüldü. Gökçe Özlü'nün tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaya geçidine birkaç metre mesafeden yolun karşısına geçen John Gerard Thompson'a, motosikletin çarptığı görüldü.

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