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(Görüntülü) Motosikletin çarptığı 12 yaşındaki Bengün yaralandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, Bengün Işık (12), yolun karşısına geçmek isterken, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Barbaros Caddesi'nde yolun karşısına...

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, Bengün Işık (12), yolun karşısına geçmek isterken, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Barbaros Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Bengün Işak'a, iddiaya göre, Enes Dursun yönetimindeki 02 LC 165 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Bengün, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Bengün Işık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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