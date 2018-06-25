Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye tebrik telefonu
Yıldırım seçim snucunu değerlendirdi
Bahçeli: Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir
Bahçeli: Kriz bekleyenler şaşkına dönmüştür
Giresun’da AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çıkardı
Giresun'da Ak Partiyi Sabri Öztürk...
Ak Parti İl Başkanlığı önünden canlı yayındayız
Ak Parti İl Başkanlığı önünden...

(Görüntülü) Motosikleti otomobile yükledi

ADANA’da otomobilinin arka koltuğuna motosiklet yükleyerek sol kapısı açık şekilde trafikte ilerleyen sürücü, görenleri hayrete düşürdü. Mithat Özsan Bulvarı'ndan şehir merkezi yönüne doğru arka koltuğuna yüklenen motosikletle,...

ADANA’da otomobilinin arka koltuğuna motosiklet yükleyerek sol kapısı açık şekilde trafikte ilerleyen sürücü, görenleri hayrete düşürdü. Mithat Özsan Bulvarı'ndan şehir merkezi yönüne doğru arka koltuğuna yüklenen motosikletle, sol kapısı açık şekilde ilerleyen 01 EJF 74 plakalı otomobil, trafikteki diğer sürücülerin dikkatini çekti. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendiğini anlayan otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta dururken, "Arkadaşlar motorla yolda kalmış biz de getirdik. Ancak böyle sığdırabildik. Aman abla, ceza yemeyelim" dedi. Motosiklet yüklü otomobili görüntüleyen sürücü ise "Burası Adana, her şey haklı burada" diye karşılık verdi. Yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden otomobil, diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325