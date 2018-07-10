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(Görüntülü) Motosikleti çalınan imam: Camide hırsızlık olabileceği aklıma gelmedi

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR'de, camide yatsı namazı kıldıran imam Durmuş Emre Şimşek'in (25) bahçedeki motosikleti, 3 kişi tarafından çalındı. Polise başvurup, hırsızların yakalanmasını isteyen Şimşek, "Motosikletimi,...

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR'de, camide yatsı namazı kıldıran imam Durmuş Emre Şimşek'in (25) bahçedeki motosikleti, 3 kişi tarafından çalındı. Polise başvurup, hırsızların yakalanmasını isteyen Şimşek, "Motosikletimi, cami bahçesine zincirle bağlamadım. Camide böyle bir hırsızlık olabileceği aklıma gelmedi" dedi. 

Olay, dün akşam saatlerinde, 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan Dört Kollu Camii'nde meydana geldi. İmam Durmuş Emre Şimşek'in camide yatsı namazı kıldırdığı sırada bahçedeki motosikleti, 3 kişi tarafından taşınarak, götürüldü. Hırsızlık anı, caminin güvenlik kamerasına da yansırken, Şimşek, polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Camiye motosikletle geldiğini anlatan Durmuş Emre Şimşek, şunları söyledi:

"Evimin önünde zincirle bağladığım motosikletimi, cami bahçesine gelince zincirle bağlamadım. Camide böyle bir hırsızlık olabileceği aklıma gelmedi. Namazı bitirip, dışarı çıkınca motosikletimin bıraktığım yerde olmadığını gördüm. Mahallede beni tanıyan çocukların aldığını düşünerek, bir süre bekledim; ama gelen olmayınca güvenlik kameralarını izledim. Kamera kayıtlarına, cemaat camiye girdikten ve namaza başladıktan sonra 3 kişinin girdiğini gördüm. Bu kişiler, önce motosikletin yanına geliyorlar sonra etrafta biraz dolaştıktan sonra tekrar motosikletin yanına gelen 2'si, iterek, merdivenlere doğru götürüyorlar. Sonra da merdivende bekleyen diğer kişiyle birlikte kucaklayıp, merdivenleri çıkıyorlar ve gözden kayboluyorlar. Bu görüntüleri görünce hemen karakola gidip, polise durumu bildirdim. Onlar da camiye geldiler ve inceleme yaptılar. Hırsızların bir an önce yakalanmasını ve motosikletimin bulunmasını istiyorum."

Hırsızların yakalanması ve motosikletinin bulunması için yardım isteyen Durmuş Emre Şimşek, "Bu konuyla ilgili bilgisi olanların, 155 Polis İhbar Hattı'nı arayıp, bildirmelerini rica ediyorum. Caminin bahçesindeki motosikleti çalan hırsızların yakalanmasını istiyorum" dedi. 

 

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