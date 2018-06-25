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(Görüntülü) Motosiklet otomobile çarptı, 2 genç yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, yola çıkan otomobile motosikletin çarpması sonucu 2 genç yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza öğle saatlerinde, Mergiç Mahallesi'nde meydana geldi. Metehan Ünlü (16) idaresindeki...

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, yola çıkan otomobile motosikletin çarpması sonucu 2 genç yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza öğle saatlerinde, Mergiç Mahallesi'nde meydana geldi. Metehan Ünlü (16) idaresindeki plakasız motosiklet, yola çıkmaya çalışan Hanife Aslan idaresindeki 81 BJ 439 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, Metehan Ünlü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, yola savrulan Muhammet Öztürk (17) ise 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobile çarpan motosikletten yola fırlayan Muhammet Öztürk'e yerden kalkan arkadaşının yardıma gittiği görüldü.

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