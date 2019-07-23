(Görüntülü) Motosiklet kazasında yaralanan Gülben, hayata tutunamadı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS () - SİVAS'ta motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gülben Topçu (18), 9 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Genç kız gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.



Kaza, 14 Temmuz gecesi saat 02.30 sıralarında merkeze bağlı 4 Eylül köyü yakınlarındaki Barajyolu Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Umut yönetimindeki 05 HA 013 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki bahçe çitlerini aşarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Ömer Umut ile arkasında oturan Gülben Topçu ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan Ömer Umut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hastanenin yoğun bakımında 9 gündür tedavisi süren Gülben Topçu ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah hayatını kaybetti. Gülben Topçu'nun cenazesi otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.



Genç kız için Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. İkindi sonrası kılınan namaza Gülben'in ailesi ve arkadaşları katıldı. Cenaze namazı sırasında Gülben'in arkadaşları gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Gülben Topçu'nun cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığında toprağa verildi.