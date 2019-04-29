(Görüntülü) Motosiklet kazasında ölen Özge, toprağa verildi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletten yola düşerek yaşamını yitiren Özge Varlık (31), son yolculuğuna uğurlandı.



Kaza, dün saat 10.30 sıralarında, Denizli-Aydın karayolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Mustafa Demir yönetimindeki 45 FZ 757 plakalı motosiklet, önünde giden ve sola dönüş yapmak için manevra yapan Süleyman Arı'nın yönetimindeki 09 NY 444 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, her ikisinin de kaskı takılı olan motosiklet sürücüsü Demir ile arkasında oturan kuzeni evli ve 1 çocuk annesi, kuaför Özge Varlık yola savruldu. Metrelerce yerde sürüklenen Demir ve Varlık yaralandı. Vatandaşın ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Demir ile Özge Varlık'ı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı Özge Varlık, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Demir'in ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.



Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Arı, sevk edildiği adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Özge Varlık için Zafer Mahallesi'nde bulunan Zafer Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Eşi Volkan Varlık, Nazilli Kuaförler Odası Başkanı Olcay Akyıldız, Zafer Mahallesi Muhtarı Mustafa Certel ile genç kadının yakınları törene katıldı. Öğlende kılınan namaz sonrası Özge Varlık, Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.