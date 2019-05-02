(Görüntülü) Motosiklet kazasında 2 kişiyi kaskları kurtardı
DÜZCE’de, kavşakta 2 motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi, kaskları sayesinde ölümden döndü. Kaza, dün gece saatlerinde Kalıcı Konutlar Yenikent Kavşağı’nda meydana geldi. Saim Batmaz'ın kullandığı 34 LM 1251 plakalı...
02 Mayıs 2019 Perşembe 10:10
DÜZCE’de, kavşakta 2 motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi, kaskları sayesinde ölümden döndü. Kaza, dün gece saatlerinde Kalıcı Konutlar Yenikent Kavşağı’nda meydana geldi. Saim Batmaz'ın kullandığı 34 LM 1251 plakalı motosiklet ile Yusuf Eren Gül idaresindeki 34 LG 0457 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada, Saim Batmaz ile arkasında bulunan Beyzanur Daştan motosikletten düşerek yaralandı. Batmaz ve Daştan kask takmaları sayesinde ölümden döndü. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Batmaz ve Daştan tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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