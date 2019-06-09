(Görüntülü) Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

DÜZCE'de, hafif ticari araç ile çarpışan plakasız motosikletin sürücüsü Hüseyin Yıldırım (40) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Yıldırım yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Mustafa Kocaman yönetimindeki 81 AT 618 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle hafif ticari araç evin bahçe duvarına çarparken, motosiklet sürücüsü Yıldırım ise önce aracın ön camına savruldu ardından altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Hüseyin Yıldırım'ı hayata döndürmek için uzun süre kalp masajı yaptı. Tüm müdahaleye rağmen Yıldırım, yaşamını yitirdi. Yaralanan Mustafa Kocaman ise kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.