(Görüntülü) Motosiklet bisiklete çarptı 1 yaralı

TECZAN SOLMAZ-DÜZCE- DÜZCE'de motosiklet sürücüsü, önünde giden bisiklet sürücüsüne çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza öğlen saatlerinde Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Gazhane Caddesi üzerinden şehir merkezi istikametine gitmekte olan Cahit Sağlam idaresinde ki plakasız ve tescilsiz motosiklet, önünde seyir halinde olan bisiklet sürücüsü Selami Sert'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile bisiklet sürücüsü asfalt zemine düşerek yaralandı. Yaralı bisiklet sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi?ne kaldırılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.