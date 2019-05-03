(Görüntülü) Mobilya ve tekstil atölyesinde çıkan yangın panik yarattı

KONYA'da, mobilya ve tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Diğer iş yeri sahipleri ise mobilyalarını dışarı çıkararak kurtarmaya çalıştı.



Yangın, saat 19.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Gümüşlü Sokak'ta bulunan Hidayet Yaver'e ait mobilya ve tekstil atölyesinde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin diğer iş yerlerine sıçramaması için mücadele etti. Diğer dükkan sahipleri ise iş yerlerindeki mobilyaları dışarı çıkartarak kurtarmaya çalıştı. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.