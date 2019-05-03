Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten çekildi
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten...
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4...
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe...
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması

(Görüntülü) Mobilya ve tekstil atölyesinde çıkan yangın panik yarattı

KONYA'da, mobilya ve tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Diğer iş yeri sahipleri ise mobilyalarını dışarı çıkararak kurtarmaya çalıştı. Yangın, saat 19.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi...

KONYA'da, mobilya ve tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Diğer iş yeri sahipleri ise mobilyalarını dışarı çıkararak kurtarmaya çalıştı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Gümüşlü Sokak'ta bulunan Hidayet Yaver'e ait mobilya ve tekstil atölyesinde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin diğer iş yerlerine sıçramaması için mücadele etti. Diğer dükkan sahipleri ise iş yerlerindeki mobilyaları dışarı çıkartarak kurtarmaya çalıştı. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328